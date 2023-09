L’ex ct Vilda visto dalle calciatrici spagnole | «dovevamo fingere di dormire quando passava di notte»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Alla prima occasione buona è saltato Jorge. Il ct della Spagna femminile campione del mondo contro il quale si era ammutinata la squadra appena un anno fa. Ha alzato la coppa in Australia, poi ha applaudito Rubialesha parlato di “femminismo piaga”, ed ecco fatto: Pedro Rocha, presidente ad interim della Federcalcio spagnola, lo ha licenziato in tronco, mossa molto gradita – scrivono i giornali spagnoli – al governo, che non vuole solo cambiamenti di facciata. Rubiales, ricorda El Paìs, gli aveva appena triplicato lo stipendio, da 170.000 euro a 500.000. E dietro ovviamente c’è molto altro: “La partenza dinon sarebbe compresa senza il suo confronto con lo spogliatoio. L’incomprensione con le giocatrici ha pesato più del suo curriculum in federazione: due Europei under 17, un Europeo under 19 e il Mondiale in Nuova ...