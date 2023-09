(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’Unionepea attraverso il CER (Consigliopeo della) ha stanziato una cifra considerevole, pari a 628di, per sostenere l’avviamento dei progetti (Starting Grants) di 400 giovani talenti della, dimostrando un impegno tangibile per l’innovazione e il progresso scientifico. Questa iniziativa rappresenta un chiaro messaggio riguardo all’importanza di investire nellacome mezzo per garantire un futuro più luminoso e promettente pere il mondo intero. In questa ultima tornata di sovvenzioni,si è posizionata al secondo posto, con ben 57 vincitori, confermando il ruolo di primo piano della comunità scientifica italiana nella...

... dove però la Legasul bis del sindaco uscente Fabrizio ...'obiettivo, in questa fase, è quello di sottolineare "'importanza ...dice in Italia non sono quelle che dice il suo gruppo in, ......come una delle coppie di laterali più eccitanti d'. I ... Anche in virtù di certe cifre, tutti si aspettavano che'addio di ... il suo nuovo Bayer è una squadra chea giocare il più ...Apertura in rosso per le Borse europee Le borse dell'... A livello di settori, brilla solo'indice Stoxx Oil & Gas europeo che ...della valuta' ha dichiarato ieri un funzionario didel ...