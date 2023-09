Lettera di Ernest Hemingway sulla sopravvivenza agli incidenti aerei venduta per 237 055 dollari

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ladi quattro pagine che lo scrittore scrisse al suo avvocato nel 1954 racconta le ferite riportate in seguito a dueavvenuti in due giorni. Unascritta daper raccontare le sue strazianti ferite dopo essere sopravvissuto a duesuccessivi in due giorni è stataall’asta

Che la vita diHemingway (1899 - 1961) fosse stata leggendaria e avventurosa, piena di imprese oltre che di grande letteratura, non lo si scopre certo oggi. Eppure, a rileggere una suadel 1954, ...Di grande impatto sul pubblico è l'installazione di Marika D''Un'altra cena rovinata', da ... su ciascuno dei quali l'artista scrive con colore per serigrafia unaper comporre un ...... lavorò conLawrence (Nobel per la fisica per aver inventato il primo acceleratore di ... tra i quali figurava anche Albert Einstein , scrisse unamolto dettagliata al Presidente ...

All'asta una lettera di Hemingway: "Così sono sopravvissuto a due incidenti aerei in Africa" RaiNews

Che la vita di Ernest Hemingway (1899-1961) fosse stata leggendaria e avventurosa, piena di imprese oltre che di grande letteratura, non lo si scopre certo oggi. Eppure, a rileggere una sua lettera ...David Lowenherz, un commerciante di autografi, infatti, si rese conto che una lettera da lui acquistata, a firma Ernest Hemingway, era già contenuta nella collezione che la Columbia University aveva ...