«L’estate 2023 la più calda di sempre» | i dati Copernicus sul boom delle temperature | «Infranti tutti i record»

... e quindi il rientro alla base in, a Torino e alla Juventus. Le prestazioni di Nicolussi Caviglia in granata a Salerno hanno attirato'attenzione di più club, ma alla fine sono partiti altri ...foto: unsplash è ogniil mantra di stagione, che amiate scoprirvi oppure no. Ma non pensate di essere salve ora che arriva'autunno. Perché'A/I- 24 continua a mettere in mostra la pancia, in barba ai primi ...Chiudono'album 'Inspiegabile' il nuovo singolo dalla melodia coinvolgente, in radio da venerdì 8 settembre, e'Il solito lido', che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell'...

Copernicus: estate 2023 la più calda di sempre Il Sole 24 ORE