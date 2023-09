Leonardo Scanferla | “Andiamo avanti gradino dopo gradino”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ultimo impegno della fase a gironi per gli Azzurri che questa sera alle 21 affronteranno la Germania. L’obiettivo è quello di chiudere la propria pool a punteggio pieno e mantenere lo 0 nella sezione dei set persi, missione che fin qui è riuscita a meraviglia. Si potrà giocare tutto sommato con leggerezza, essendo sicuri del passaggio del turno, ma è anche vero che l’Italia vuole essere certa di mantenere in solitaria il primo posto nel girone. Di questo e in generale del cammino in questo europeo ha parlatoai microfoni della Federazione. Crediti foto: De Sanctis-Galbiati-Benda/FIPAVQueste dunque alcune delle parole di: “E’ un Europeo in crescita, in ogni partita stiamo migliorando il nostro gioco e questo è quello che dobbiamo fare fino alla fine. Giocare in Italia un Europeo è una cosa unica, che ...

