Leonardo | 'Galliani il miglior dirigente di sempre Al Milan problemi con Berlusconi Inter? Moratti mi ha incastrato'

... Lionel Messi - Nasser Al Khelaifi -Il dirigente sportivo del Psgha rilasciato un'intervista a Globo Esporte , dove ha parlato die Berlusconi: "E' statoa farmi ..., ex dirigente tra le altre di Inter , Milan e PSG , ha concesso una lunga intervista a ... il passaggio è stato per via del mio rapporto con. Mi ha detto di iniziare a partecipare ai ......ha parlato del suo passato al Milan e della sua esperienza sulla panchina dell'Inter. Di seguito le sue parole.- "Mi piaceva come andavano ...

Leonardo: "Galliani, come l'Università. Messi nell'Olimpo con Pelé e Maradona" GianlucaDiMarzio.com

Galliani è come l'Università". Leonardo, ex attaccante del Milan nonché ex allenatore dei rossoneri e dell'Inter, ha ripercorso tutte le tappe principali della sua carriera nel corso di una lunga ...Durante un'intervista l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato oltre che del suo club anche dell'inizio di stagione di Inter e Monza che hanno dimostrato di essere più forti ...