Lego | nuovo set in arrivo il CONCORDE da 2083 mattoncini

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023): sta per uscire il setda, tra cui alcuni per costruire i macchinari e i movimenti delle ali e delle ruote, il set è formato da, per costruire ali e dettagli molto realistici. Le ruote si posso muovere ed anche i flop che servono per farlo atterrare. Ilera un aereo sviluppato nel 1986 nel regno unito, l’aereo era sviluppato dalla compagnia di voli British Airways. Il giorno 4 novembre 1970 il velivolo raggiunse il Mach 2 per la prima volta nella sua storia, diventando il secondo aereo commerciale più veloce della storia dopo il Tupolev Tu-144 Nel setil tetto è rimovibile per far vedere sediolini splendenti, il muso e la visiera sono inclinabili. Il set ...