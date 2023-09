Le sparate a vuoto di «Madame del Grillo»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Al posto del Marchese dele la sua celebre battuta «Io sono io, voi non siete un ca...» potremmo citare la cantante. Non fosse altro per il nome d’arte che si è scelta (mica un modesto «mademoiselle»). Più si esprime sui media e sui social più, come avrebbe detto Antonio Lubrano, la domanda sorge spontanea: machi si crede di essere? Primo episodio didel. Tra i commenti all’ormai noto pure sulla Luna post Instagram di ricerca di marito di Arisa con foto nuda allegate, piombae scrive: «Ti amo». Arisa ribatte: «Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare». «Blastata» da Arisa (come si dice in gergo social),si è beccata anche un fiume di commenti. Alcuni neutri: «Anchefa ...