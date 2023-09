Le prossime scadenze della Rottamazione quater 2023

(Di mercoledì 6 settembre 2023) A settembre iniziato si torna a parlare difiscali, comprese quelle, il piano di definizione agevolata in vigore quest’anno, che consente di saldare alcune tipologie di vecchie cartelle arretrate. Diciamo anzitutto che il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per l’invio da parte dell’Agenzia entrate Riscossione per inviare al contribuente aderente al Piano la comunicazione delle somme dovute. Nella stessa data scade anche il termine per l’inviodomanda di adesione allada parte dei cittadini delle zone alluvionate.Una volta ricevuta la comunicazione delle somme dovute, quali sono le altre? Cosa fare? ...

In vista delleper le fatture senza addebito IVA , ricordiamo che l'apposizione della marca da bollo da 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C. C.) è obbligatoria se l'importo supera i 77,47 ...... i fornitori di merci o di utenze) un rapporto analitico ed aggiornato sui debiti maturati e attualmente pendenti, con l'indicazione delleo già oltrepassate). Ricorda che la tua ...Risposta che inevitabilmente guasterà i giochi presenti e futuri in vista delleelettorali.

Le scadenze del 30.09: focus imposta di bollo e LIPE RATIO

Il Milan avrà probabilmente bisogni di un centrale per la prossima stagione. Vista la scadenza del contratto di Kjaer al 30 giugno 2024 e la grande probabilità che non venga rinnovato infatti diventa ...È in scadenza il prossimo 30 settembre il bonus bollette. Non solo, perché oltre all’agevolazione per le famiglie in difficoltà economica con specifiche condizioni di reddito (già prorogata in precede ...