Le nuove etichette energetiche sono già obsolete Ma è una buona notizia

... dalla tragedia al dramma storico, al teatrodanza, alla musica, alla poesia e ascritture che ... fratelli, padri e madri, al di là dei rispettivi ruoli edsociali, ma riconoscendosi ...Ampliate inoltre le attività collaterali con tantecollaborazioni. In programma: talk, libri, ... I suoi brani e remix sono editi per diversecome Soundway, Crammed, Fabric, BBE, Beating ...Si direbbe per tutti i gusti e per tutte le tasche, prova ne è l'enoteca con circa 300di ...Gdo italiana il manager rivela che l'azienda prevede di fare "forti investimenti sia con...

Le nuove etichette energetiche sono già obsolete. Ma è una buona ... DDay.it

Apple sta per acquisire l’etichetta discografica svedese BIS Records, mettendo le mani su un vasto catalogo di musica classica.È evidente che le nuove etichette irlandesi non avranno lo scopo di informare in maniera corretta. Difenderemo dall'aggressione di etichettature illogiche le nostre produzioni di eccellenza e ...