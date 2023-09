Le Frecce Tricolori sorvoleranno Milano lunedì 11 settembre

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Lela città di11, per circa 10 minuti - in particolare nella zona intorno a Palazzo Pirelli e a Palazzo Lombardia, sedi delle istituzioni ...

Lesorvoleranno la città di Milano lunedì 11 settembre, per circa 10 minuti - in particolare nella zona intorno a Palazzo Pirelli e a Palazzo Lombardia, sedi delle istituzioni regionali ...L'anno scorso abbiamo avuto i carabinieri, prima ancora la Vespucci e le, quest'anno il raduno apre con gli incursori della Marina che dagli elicotteri si tufferanno in mare col ...BOLZANO. "Sono profondamente indignato per le recenti affermazioni del sindaco di Lana, Harald Stauder , membro del Svp, in merito al passaggio dellesu Bolzano . Le sue dichiarazioni appaiono, non solo prive di fondamento, ma anche offensive nei riguardi di una delle tradizioni più affascinanti e unificanti del nostro Paese ". È ...

GP di Formula 1 a Monza: il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l’Autodromo Corriere TV

Saranno gli incursori della Marina Militare Italiana ad aprire questo pomeriggio l'edizione 2023 del Raduno di Vele d'Epoca di Imperia (6-10 settembre), dedicato agli scafi storici. L'anno scorso abbi ...Le dichiarazioni del sindaco di Lana, Harald Stauder, suscitano la reazione indignata di Marco Galateo di FdI: “Parole fuori luogo, che alimentano divisioni e incomprensioni” (foto Ansa) ...