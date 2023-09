Le fiction di settembre 2023 | tra Rai e Mediaset | arriva Imma Tataranni 3

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il mese diassisterà al debutto dei nuovi episodi dellepiù amate dal pubblico, sia sulle reti Rai che. L’inizio della stagione televisiva-2024, infatti, ha in programma numerose novità per i telespettatori: ecco quelle da non perdere. Dopo la pausa estiva, il piccolo schermo torna a rianimarsi di numerose novità. Il mese di, infatti, segna infatti non solo la fine della bella stagione, ma anche nuovi inizi: sia sulle reti di Viale Mazzini che in quelle di Cologno Monzese faranno il loro debutto i nuovi episodi dellepiù amate del pubblico. Ma non solo: sono previsti in arrivo anche titoli inediti, che si apprestano a intrattenere i telespettatori nel corso dei prossimi mesi. Ecco tutte le novità in programma. FOTO DELLE ...