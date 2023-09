Le dipendenze generano violenza | la mia lettura sui fatti di Caivano e l’assassinio di Giogiò

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La disedonia (ossia la disregolazione omeostatica edonica nellepatologiche da sostanze di abuso specie alcool e cocaina) può essere definita in semplicità come l’incapacità di provare piacere in rapporto a stimoli o attività solitamente gratificanti. In questi giorni di massima diffusione sui media e sui social della questione “stupri al Parco Verde” e/ocieca e immotivata tra comitive di giovani anche minorenni, tra le tantissime considerazioni tecniche degli esperti di tutti i tipi e di tutti i rami, non una parola è stata spesa sul fenomeno neurobiologico alla base di tutto: la disedonia da, specie da alcool e droghe tipo cocaina. Per natura e neurobiologia ogni essere umano ha, tra le sue maggiori spinte vitali, la necessità di trovare gratificazione e piacere dalle proprie azioni e dai propri ...