Le cronache di Spiderwick serie | dall’addio Disney+ a tutte le ultime novità sull’uscita!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 6 settembre 2023)lesull’uscita de LaLedifino ai possibili nuovi acquirenti dellaDopo l’iniziale decisione di voler distribuire la trasposizione live-action dellaLediha sorprendentemente deciso di fare un passo indietro e abbandonare il progetto ormai prossimo alle riprese. Una notizia inaspettata che ha lasciato i fan con l’amaro in bocca, ormai in attesa di vedere online gli episodi completi della prima stagione. La decisione arrivata in una fase di un cambiamento nella strategia streaming, sarebbe da ricondurre agli innumerevoli tagli e rivalutazione di costi ...