Le Big Tech contro la UE | no al Digital Markets Act

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Apple e Microsoft pronte a dare battaglia sulAct Il Sole 24 Ore, di Biagio Simonetta, pag. 25 Che Apple e Microsoft appartengano ai gigantii sui quail l’Ue sta cercando di intervenire colAct (DMA), non c’è alcun dubbio. La prima è la società con la più alta capitalizzazione di mercato al mondo, con un valore che oscilla attorno ai 3 trilioni di dollari. La seconda segue a ruota. Parametri finanziari molto chiari, insomma: per entrare nel faro del DMA basta una market cap da 75 miliardi. Ma anche i loro servizi (rispettivamente iMessage di Apple e Bing di Microsoft) dovranno farei conti con le nuove norme imposte da Bruxelles? Qui la risposta sembra meno scontata, e ha già aperto un fronte caldissimo fra le due big company e il regolatore Ue. Il motivo è presto ...

Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, WhatsApp), Microsoft - nell'ambito del Digital Markets Act (DMA), una nuova norma che impone responsabilità agli over - the - top del mondo. Punto di svolta nella stretta europea sull'attività di. La Commissione ha annunciato oggi di avere designato per la prima volta sei "gatekeeper" ai sensi del Digital Markets Act: si tratta di Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft .

La stretta Ue su Big Tech: designati i sei colossi che devono rispettare gli obblighi del Digital Markets Act la Repubblica

Apple sostiene che iMessage non sia sufficientemente popolare da essere classificato come servizio gatekeeper ai sensi della legge dell’UE, riporta il Financial Times… Leggi ...Qui la risposta sembra meno scontata, e ha già aperto un fronte caldissimo fra le due big company e il regolatore Ue. Il motivo è presto detto: iMessage e Bing sono servizi tutt’altro che dominanti ...