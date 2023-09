Leggi Anche Patente per guidare le supercar: dove serve e dove potrà diventare obbligatoria Leggi Anche Padova, fatto esploderedamulte al mese: in tanti esultano Ma non finisce qui,...... a Cadoneghe (Padova) qualcuno ha piazzato della miscela esplosiva alla base del pozzetto con i cavi elettrici collegati all'dei record - circaautomobili pizzicate in un mese - e l'...La guerra trae uomo (automobilisti) è aperta. A Cadoneghe, in provincia di Padova, i cittadini hanno fatto saltare in aria l'occhio elettronico che ha beccato in un meseautomobilisti. Giubilo ...

L'autovelox fa 24mila multe, nei guai il capo dei vigili: cosa rischia ilGiornale.it

Ventiquattromila multe in un mese. Tante sono le infrazioni rilevate dal contestatissimo autovelox di Cadoneghe, alle porte di Padova, fatto esplodere da ignoti lo scorso mese. Il caso ha portato all’ ...I militari hanno proceduto su delega della procura di Padova, che indaga a seguito dell’attentato a uno dei due autovelox installati nella Vecchia Statale del Santo, che nel giro di poco più di un ...