L' attivista disabile Iacopo Melio risponde all' appello di matrimonio | Arisa vuole un soggetto sanissimo? E’ un messaggio discriminatorio

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 6 settembre 2023) «Mi piacerebbe vivere in un mondo in cui non si chieda la cartella clinica per poter uscire con chi ci piace, e perché no innamorarcene già al tavolo del bar. Ma finché continueremo a inviare messaggi come quello di(seri o meno che siano), senza avere cura delle parole, saremo ancora lontani da questo». Lo ha scritto su Facebooke consigliere regionale...