Latina Tragedia sulla Strada Migliara 45 | auto contro un bus Cotral | muore un 54enne

"Ci troveremo con i rappresentanti di questa Chiesa sui iuris e di quella, nonché di alcuni ... non sempre compreso e apprezzato, di contribuire a porre fine allain atto e ad ...... non sempre compreso e apprezzato, di contribuire a porre fine allain atto e ad ... 'ci troveremo con i rappresentanti di questa Chiesa sui iuris e di quella, nonché di alcuni esperti, ...... non sempre compreso e apprezzato, di contribuire a porre fine allain atto e ad ... si terrà un incontro con i rappresentanti di questa Chiesa sui iuris e di quella, nonché di alcuni ...

Un'altra tragedia in mare a Latina: una donna di 67 anni si sente ... Fanpage.it

LATINA – Una giornata al mare al Lido di Latina è stata tragicamente interrotta questa mattina quando una donna è stata stroncata da un malore fatale. Il tragico evento ha sconvolto i frequentatori de ...Una donna di 67 anni è morta questa mattina, martedì 5 settembre, mentre stava facendo il bagno nell'area di Foce Verde, sul lungomare di Latina, non distante dal noto stabilimento Cancun. La causa ...