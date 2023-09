Latina Riqualificazione Parco Falcone e Borsellino | vice-sindaco Carnevale | ”conclusione gara a fine mese”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)– “Quattrocento giorni per portare a compimento ladelcittadino ‘’”. E’ quanto affermato dal vincediMassimiliano, con delega ai Lavori pubblici, questa mattina nella commissione consiliare Pianificazione, presieduta dal consigliere Renzo Scalco, convocata sull’argomento. “E’ stata l’occasione per illustrare ai commissari – ha dichiarato il L'articolo Temporeale Quotidiano.

In realtà si tratta di una semplicedell'area, proprietà comunale in stato di ... Lugli, Florescu, etc.), testimonia la presenza nel vasto territorio dell'antichissima cittàdi ......svariati miliardi di lire e che era la punta di diamante del PRUSST (programma di... insieme di cittadini, corpo sociale vivo, seguendo la linguache definisce la città anche ......un progetto con i fondi complementari al Pnrr per le aree sisma che consentirà la... spazia fra esemplari di diverse origini geografiche: come Europa, America, Indonesia e ...