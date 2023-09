L’appello di Bonaccini e Giani | “La spesa sanitaria non scenda mai sotto il 7 | 5% del Pil nazionale”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le Giunte regionali di Emilia-Romagna e Toscana, guidate dai presidenti Stefanoed Eugenio, hannoscritto un accordo quadro per fare fronte comune sui temi della sanità, delle infrastrutture, del turismo e del digitale.: “Sulla sanità le nostre due regioni sono unite. Riteniamo importante una proposta di legge che mantenga lasopra il 7,5% di quello che è il prodotto interno lordo. Se vogliamo mantenere l’efficienza, dobbiamo avere le risorse necessarie”.: “Ho visto una ricerca della Fondazione Gimbe che ci colloca tra i peggiori Stati europei nel finanziamento alla sanità pubblica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

