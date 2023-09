L’ansia da rientro al lavoro mette in pericolo la salute | come risolvere subito

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Attenzione massima a questa condizione: i medici spieganoliberarseneper non avere problemi.daè una condizione che accomuna tantissimi italiani. In questo articolo vedremofare per tornare a stare bene ed affrontare nel migliore dei modi il nuovo anno lavorativo. Innanzitutto bisogna sottolineare che viviamo in un periodo nel quale le ansie per gli italiani sono tante. Il Covid e l’inflazione hanno creato precarietà ed incertezza e la nuova ondata di tasse provenienti dall’Europain agitazione la gente. Il problema è quello di cercare di affrontare le ansie che arrivano giorno per giorno, ma anche la più generale ansia economica per il futuro. Attenzione a questa condizione per superarla al meglio – grantennistoscana.itProprio per questo ...