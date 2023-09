Lancia Ypsilon - La nuova gamma nel dettaglio | prezzi e versioni

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Laha aperto gli ordini delladella, con listini a partire da 17.650 e una promozione che permette di scendere a 15.950 euro. Le varianti sono state semplificate e sono previste dotazioni più ricche, mentre non cambiano le motorizzazioni Hybrid e Gpl. I nuovi allestimenti. Laè composta da tre nuovi allestimenti denominati Oro, Platino ed EcoChic GPL. La Oro con motore Hybrid, che sostituisce la precedente Silver, aggiunge alla dotazione precedente l'omologazione cinque posti, i cerchi Style e gli specchietti a regolazione elettrica, mentre la Platino con motore Hybrid, che prende il posto della Gold, offre ora anche i cerchi in lega, i paraurti in tinta, il terminale di scarico cromato, i vetri oscurati, i sensori di parcheggio posteriori, la retrocamera e i ...

Nuovaè sempre più vicina al debutto. La sua presentazione dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2023 e non escludiamo che già tra fine anno e gli inizi del 2024 possano ...Fiat Panda, Jeep Renegade e Compass,, Alfa Romeo Giulia - magari la Quadrifoglio, col suo V6 biturbo: che ne sarà di loro con l'elettrificazione totale Per salvarle dall'estinzione e ridurne l'impatto ambientale, ...... dove si producono anche le batterie per l'Opel Corsa, il Peugeot e - 208 e in futuro anche per la nuova. Tuttavia, il fatto che i veicoli a zero emissioni abbiano sempre più successo, ...

Nuova Lancia Ypsilon: ecco dove e quando potrebbe essere svelata ClubAlfa.it

Con il lancio della nuova gamma di Ypsilon Lancia ha cercato di semplificare e di arricchire l’offerta proposta a livello di contenuti Nonostante manchi sempre meno al debutto della nuova Lancia ...Nuova Lancia Ypsilon è sempre più vicina al debutto. La sua presentazione dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2023 e non escludiamo che già tra fine anno e gli inizi del 2024 possano ...