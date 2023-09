L’allenamento di 10 minuti da fare al mattino per svoltare la giornata

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Spesso il ritorno dalle vacanze non coincide con la voglia di rimettersi in forma. Forse ci siamo abituati al dolce far niente, ma in cuore nostro sappiamo che dobbiamo imporci il rientro alla nostra fitness routine. E perché non spostarla al, dopo la sveglia e prima della colazione, quando siamo ancora carichi e la nostra body battery è ancora al massimo? Se ancora ti crucci per la mancanza di tempo, c'è una buona notizia: non è necessario torturarsi per ore per rimanere in forma. Infatti, secondo uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista Medicine & Science in Sports & Exercise, esercitarsi per soli 13alla volta può avere risultati benefici (e, naturalmente, è meglio di niente). «Aumenti sostanziali di forza e resistenza possono essere raggiunti con solo tre sessioni settimanali di 13in un periodo di ...