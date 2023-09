Ladispoli | cambia la viabilità al quartiere Cerreto | tutte le novità

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 settembre 2023)– Da lunedì 11 settembre alla: “Unmento che si è reso necessario – ha commentato il comandante della Polizia Locale, Sergio Blasi – per alleggerire lasulla Settevene Palo nord dove si è registrato un forte aumento di traffico causato soprattutto dalla presenza degli attraversamenti a raso. Altra zona nella quale cambierà laè in prossimità del plesso Ilaria Alpi dove tra Via Atene e Via Helsinki si trova una intersezione a 90° a doppio senso di marcia. Dallo studio che abbiamo effettuato è emerso che per risolvere queste criticità è necessario istituire il senso unico di marcia su via Londra e via Stoccolma con percorrenza da via Settevene Palo nord a Via Atene. Istituire il ...