L' Abruzzo Trionfa ai Mondiali di Pattinaggio con 9 Medaglie

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma - L'si è distinto con grande successo aidiCorsa 2023, tenutisi a Montecchio Maggiore (Vicenza), portando a casa ben 9. L'Italia ha concluso la competizione al secondo posto nelre generale, alle spalle della Colombia. La squadra italiana ha ottenuto un totale di 4d'oro, 12 d'argento e 9 di bronzo, per un totale di 25, superando ampiamente il risultato dell'anno precedente, quando aveva conquistato 11 podi nel mondiale argentino del 2022. Gli atleti abruzzesi del Rolling Bosica Martinsicuro, sotto la guida del coach Massimiliano Presti, hanno giocato un ruolo cruciale nella raccolta diper l'Italia. Tra gli atleti abruzzesi in evidenza, spicca la performance di Asja Varani, ...

L'Italiapoi con la squadra under 12 anni con la medaglia d'argento e l'Open medaglia di ... Comunicato del Comitato regionale FiseInla sinistra è al lavoro per un'esperienza inedita, che provoca nei partiti rossi un ... I primi passi del minestrone rosso vanno in questa direzione:l'ipocrisia ma sullo sfondo non ...L'Italiapoi con la squadra under 12 anni con la medaglia d'argento e l'Open medaglia di ... Comunicato del Comitato regionale Fise

In Abruzzo la sinistra prova la maxi-ammucchiata: tutti insieme ... ilGiornale.it

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi: Da domenica 1° gennaio 2023, a partire dalle ore 16:00, l’Imago Museum aprirà al pubblico la mostra pe ...Tutto pronto a Pacentro per l'edizione 2023 della Corsa degli Zingari che si svolgerà il 2 e il 3 settembre. Si tratta di una tradizione plurisecolare che prende il suo nome dal termine "zingaro", col ...