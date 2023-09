La via Petrina | nel cuore di Taranto un percorso urbano nei luoghi di San Pietro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Il cammino disi sposta neldie diventa un. Dopo il grande successo nei mesi di luglio e agosto lungo il mar Piccolo, a partire dal 10 settembre e per le due domeniche successive, “La Via– Il viaggio di sandalla Puglia a Roma” fa tappa in città. Si tratta di unturistico ideato dalla cooperativa Polisviluppo che, in questa estate 2023 e con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, propone un cammino sostenibile alla scoperta di quelle località che rivendicano il presunto passaggio di Sannel suo viaggio verso Roma. Tutti invitati, quindi, a compiere questo immaginariosui passi ...

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Un percorso lento, immersi nella natura e nella storia di uno dei luoghi simbolo di Taranto. Ultime due date sul mar Piccolo per 'La Via Petrina: Il viaggio di san Pietro dalla Puglia a Roma', il percorso turistico ideato dalla cooperativa Polisviluppo che, in questa estate 2023 e con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia. Info centrostudinatura.it La Via Petrina: Un percorso lento, immersi nella natura e nella storia di uno dei luoghi simbolo di Taranto. Ultime due date sul mar Piccolo per "La Via Petrina" Il viaggio

A partire dal 10 settembre e per le due domeniche successive del mese, "La Via Petrina – Il viaggio di san Pietro dalla Puglia a Roma" fa tappa nel borgo di Taranto. L'iniziativa, ideata dalla cooperativa Polisviluppo.