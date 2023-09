La strage delle donne continua Ma la politica resta divisa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’ultima è Rossella Nappini, infermiera di 52 anni uccisa a coltellate nell’androne di un palazzo a Roma. Per l’omicidio è stato fermato un ex. Tutto nella tragica norma dei femminicidi: un marito, un amante, un ex. Levengono uccise da persone che hanno le loro chiavi di casa. Da inizio anno sono 79. In Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa. In aumento i delitti commessi in ambito familiare o affettivo In Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa. 61 feminicidi sono da far risalire all’ambito familiare o affettivo; di queste vittime, 38 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il numero dei femminicidi risulta comunque in leggero calo, passando da 81 a 78, circa il 5% in meno. Sono 78 le vittime da inizio anno. E la direttiva Ue sulla violenza di genere è ancora da recepire Per quanto ...