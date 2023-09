La storia di Mamadou | l’attivista che ha ispirato il nuovo film di Garrone

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnadifficile ma anche unadi riscatto che hail regista Matteoper il“Io Capitano”, unin concorso al Festival del Cinema di Venezia 80 che mostra i pericoli che i migranti vivono a bordo dei barconi per raggiungere l’Europa e con essa la speranza di una vita nuova. Laè quella di Kouassi Pli Adama, attivista del Centro sociale ex Canapificio e del Movimento migranti e rifugiati di Caserta.ha dato un importante contribuito alla sceneggiatura del, e durante la conferenza stampa a Venezia80 ha ricordato le difficoltà del viaggio, quando di fronte alla disperazione “non si hanno più alternative e si è ...

, che oggi vive a Caserta, ha attraversato il deserto e ha trascorso in Libia tre anni prima di poter partire per l'Italia. Il regista si è ispirato anche alladi un altro 15enne ......questaci siamo affidati a chi queste vicende le ha vissute in prima persona. - racconta Garrone - È stato un lavoro assolutamente collettivo, reso possibile grazie a persone come...... cera ancheKouassi che ha collaborato alla scrittura, avendo vissuto ventanni fa personalmente con suo cugino quel viaggio, i pericoli e la detenzione. Garrone ha anche detto che la...

“Io Capitano” è il nuovo film del regista Matteo Garrone, in concorso al Festival del Cinema di Venezia 80. Un film che mostra i pericoli che i migranti vivono a bordo dei barconi per raggiungere l’Eu ...Una doppia odissea, geografica e interiore, che più di ogni altra opera di Garrone segue i canoni classici codificati dal "Viaggio dell’Eroe" ...