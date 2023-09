La Romania denuncia | Violata la sovranità territoriale di un Paese Nato

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La caduta dei frammenti di drone russo sul territorio dellache si è verificata nelle scorse ore va considerata "una situazione completamente inaccettabile, che costituisce una grave violazione dellae dell'integritàdi uno Stato alleato della". Lo ha affermato con durezza il presidente romeno Klaus Iohannis, dopo che il ministero della Difesa di Bucarest ha ammesso che pezzi di un drone russo esploso sono stati ritrovati sul suolo del. Inizialmente era stato dichiarato che "non è esistito né un drone né alcun pezzo di questo dispositivo che sia giunto sul territorio della" come smentita della notizia che era stata divulgata da Kiev.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 560 con esplosioni a Kiev e allarme in tutte le regioni.. Il nuovo ministro della Difesa, Rustem Umerov, ha promesso che Kiev si riprenderà "ogni centimetro di te ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 6 settembre. Esplosioni a Kiev e nella regione di Odessa, difesa aerea attivata sulla capitale. Putin accusa Zelensky: “Ebreo messo al ...