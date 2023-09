La Romania ammette | pezzi di un drone russo caduti sul nostro territorio “Violazione della sovranità”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nei giorni scorsi il ministeroDifesa di Bucarest aveva negato la notizia didirinvenuti sulla sponda romena del Danubio ma oggi laha ammesso la circostanza: il ministroDifesa romeno, Angel Tilvar, ha rilasciato una dichiarazione all’affiliataCnn durante una visita oggi nell’area. Tilvar ha confermato, parlando ad Antena 3, il ritrovamento deidelindopo che nei giorni scorsi sono state condotte attività di ricerca nella zona, anche per valutare se gli attacchi condotti dalla Russia contro obiettivi sulla sponda ucraina del Danubio costituiscano una minaccia per la. Tilvar ha escluso che si possa parlare di “minaccia” per la ...