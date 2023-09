La risposta agli stupri di Caivano e Palermo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Da giorni circola la proposta della “strana coppia” Roccella-Siffredi di vietare l’accesso alle piattaforme del porno ai minori, affidando a “terze parti” (e non di certo ai siti stessi) i dati sensibili di questi in un processo di controllo e monitoraggio che li protegga da contenuti non adatti alla loro età, i più severi direbbero a chiunque. Del resto, è innegabile che la pornografia ai giorni nostri sia prevalentemente un distillato di violenza in cui la donna – ridotta a mero corpo da assoggettare – subisce la volontà maschile che talvolta si esercita in branco. Questa pare sia una delle varianti maggiormente richieste dutenti che – in un meccanismo che si autoalimenta – sono sempre più avidi di immagini ed esperienze multimediali che superino nuovi limiti. La proposta Roccella-Siffredi per vietare ai giovanissimi i video a luci rosse è un boomerang Lo stesso ...