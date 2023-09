La replica di Amato FdI al Pd | “Per loro il tempo si è fermato”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Consigliere Provinciale Carmine, capogruppo provinciale Fratelli d’Italia provincia di Salerno. La nota – “Ho letto, con particolare stupore, le dichiarazioni del Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo il quale, rispondendo ad alcune dichiarazioni del Senatore Antonio Iannone, attribuiva al centro destra, che ha governato la Provincia di Salerno fino al 2013, le responsabilità per la fuga dei giovani dal territorio, cosi’ come certificato da un recente studio. Ebbene, credo che per gli uomini del Pd ilsi siae molti dinon hanno ancora compreso il fallimento dei governi, a tutti i livelli istituzionali, a guida centro sinistra che hanno distrutto la nostra economia, la nostra ...

... è iniziata ieri - martedì 5 - a Spoleto, al Cinema Sala Pegasus con la proiezione del film 'Raffaele La Capria, scrittore d'acqua' realizzato da Serafino. Oggi sia Campello sul ...L'assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarolacosì alle parole dei ... dolce cagnetta vittima di urgenti problemi famigliari dell'proprietario Fabrizio. E' una femmina di ...Giulianonon ci sta. E dopo la bufera scatenata dalla sua intervista a Repubblica sulla strage di Ustica,ai suoi detrattori. In primis a quellli che lo hanno accusato di aver creato una frattura ...

Ustica, Parigi replica all'accusa di Amato: 'Già fornito ogni elemento' TGLA7

Le fonti come origine sgorgante; le fonti come chiarezza alla quale ancorare i nostri discorsi; le fonti come confabulare degli antenati; le fonti come capacità di fluire, di essere rapidi, di ...L’ex premier e presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato non ha fatto dietrofront su Ustica. Lo dice lui stesso oggi in una lettera a Repubblica dopo l’intervista di qualche giorno ...