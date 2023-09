La realtà e la finzione Ecco la verità su Country Garden

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’estate del 2023 ha portato nuovi incubi nella testa dei cinesi, anche in quella di Xi Jinping. Tanto per cominciare, l’economia del Dragone è in fase di stallo, ma questa non è una novità. Secondo, le grandi aziende cinesi, private o statali che siano, stanno cadendo come birilli. Evergrande, anche se ufficialmente la parola default non viene ancora utilizzata, è tecnicamente fallita. E lo stesso vale per, il più grande conglomerato immobiliare privato della Cina, avvitatosi su un debito divenuto ormai insostenibile. E qui si arriva al punto. Nei giorni scorsi i mercati asiatici hanno brindato all’accordo trae alcuni creditori di un bond in scadenza lo scorso fine settimana, su cui l’azienda doveva pagare interessi per poco meno di 23 milioni di dollari. Un’intesa, arrivata in extremis, ...