La Promessa | Manuel recupera la memoria?

Puntata di Venerdì 8 settembre 2023 Jana vuole riparare l'aereo di, convinta che il ragazzo ... tra gli abitanti de La, l'ha rubata . Lava in onda dal lunedì al venerdì alle ...Anticipazioni La: Jimena imbrogliasi è svegliato ma purtroppo ha perso la memoria . L'inaspettata amnesia del marchese sarà molto vantaggiosa per Jimena . La giovane farà ...La, anticipazioni del 7 settembre: Cruz scrive un diario perJimena suggerisce a Cruz di approfittare dell'amnesia diper riscrivere i suoi ricordi. Per evitare che il loro ...

La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2023: Manuel si sveglia ma ... ComingSoon.it

La Promessa, Manuel si risveglia dal coma Ti interessa scoprire cosa succede ne La Promessa e se Manuel si risveglia dal coma La soap opera spagnola va in onda su Canale 5 e, nelle recenti puntate, ...Anticipazioni puntata de La promessa di giovedì 7 settembre 2023 Nell'episodio doppio del 7 settembre, Jimena dice a Cruz che bisognerebbe approfittare ...