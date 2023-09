La profezia sul futuro Papa annunciata il giorno della Madonna di Lourdes

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un fatto sconosciuto ai più, che risale a primaelezione di Jorge Mario Bergoglio al Soglio Pontificio. Il suo amore e la sua devozione per la Vergine Maria accompagnano il Santo Padre da sempre. Non solo lache scioglie i nodi, ma anche la Beata Vergine die la Salus Populi Romani, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... o meglio una guerra etnico - religiosa, avrà luogosuolo francese, ma quando e con quali ... "La divisione etno - religiosa prevista e temuta da alcuni non è più un rischio o una, ma una ...... è che il 15 ottobre scorso, durante la nostra udienza in piazza San Pietro, papa Francesco, ci ha chiesto di accompagnarlo nelladella pace. Abbiamo preso moltoserio questo mandato, ......artefatto secondo una. Tra una citazione ad Indiana Jones e l'altra, sarà davvero così o andrà in tutt'altra maniera Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn chiarisce la confusione...

La profezia del generale ucraino sulla controffensiva: "Tutto è ... Inside Over

Il più giovane dei registi in concorso presenta il film (nel quale recita anche papà Sergio) sul disagio giovanile e “sul desiderio di vivere”. E racconta i ...L’opera «contiene concetti, idee, situazioni – ahimè – molto contemporanee, dalle quali si evince che la storia non insegna nulla e l’uomo non può fare altro che confermare la sua natura bellicosa e g ...