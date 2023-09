La presa in gira del governo sulle pensioni | i tavoli coi sindacati sono un bluff

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un altro confronto a vuoto. L’ennesimo.ilcontinua a prendere tempo e non concretizza in alcun modo la lunga serie di appuntamenti che prosegue ormai da mesi con i. Il primo segnala lo manda la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che decide di non partecipare neanche all’incontro con le sigle sul tema dei lavori gravosi e dell’anticipostico per le donne. Inevitabile la reazione dei, che si sentono presi in giro e che si rendono conto che gli incontri non si stanno concretizzando in alcun modo. Così per il 2024 non ci sarà alcuna riforma e, inoltre, il loro parere verrà di fatto ignorato con la manovra che si avvicina e ichesempre e solo interlocutori. Lain ...