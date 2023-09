La montagna spaccata di Gaeta | ecco perché si chiama così | la leggenda dietro quel nome

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Chi è stato almeno una volta anon ha potuto fare a meno di visitare laa strapiombo sul mare in una fenditura naturale del costone roccioso calcareo. Inpunto natura, tradizione e storia si uniscono formando uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. LadisiSecondo molte fonti, ilderiva da un’antica tradizione che rimanda alla morte di Cristo, quando lasi sarebbein tre parti. La spaccatura è evidente e chi giunge in barca dalla spiaggia di Serapo e costeggia il monte Orlando, può fare caso i tre tagli, notando che dall’alto in basso, sono ...