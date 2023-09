La mancia al cameriere?! Premio di efficienza!! No alle trattenute fiscali

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Secondo una disposizione dell’AdE (circolare numero 26E) le MANCE rappresentano una componente reddituale, pertanto vanno dichiarate e tassate con una trattenuta del 5%. Ce ne parla Massimo Gervasi dell’Associazione delle Partite Iva APIT ITALIA. Naturalmente laè un riconoscimento in denaro che riguarda in particolar modo il personale di un albergo o di un ristorante, ma non solo. “Laè un riconoscimento,di efficenza e merito, uno stimolo a fare meglio e tale deve rimanere. Negli Stati Uniti lafa parte del servizio e te lo ritrovi anche nello scontrino ma la realtà del sistema fiscale americano è ben diversa da quella italiana, per molti aspetti migliore, per questo motivo non va equiparata. Tassare le mance soprattutto se lo si fa a capo del dipendente può essere un danno per lo stesso, ...

I più cattivi, nei commenti, hanno scritto che ilha riso allo scherzo solo perché vorrebbe unadal gruppo. In realtà è uno scherzo divertente che non ha fatto perdere tempo al ..."Si accomodi dove vuole" replicò il, indicando i tavoli nella sala adiacente per poi ... Pagò il conto e vi aggiunse una generosa. Uscendo, per poco non andò a sbattere contro una ...Il ragionamento è totalmente diverso negli Stati Uniti: la paga base di uno di una cameriera è molto bassa e in certi stati laè obbligatoria, proprio per far sì che il guadagno del ...

Saint-Tropez, cliente lascia 500 euro di mancia. Il cameriere: «Non basta, almeno 1000» Corriere della Sera

La pizza di Sal, a Yonkers, era rinomata in tutta la contea di Westchester. E ogni volta che il poliziotto Robert Cunningham aveva voglia di una bella margherita preparata ad arte, era lì che si ...L'anno scorso, poco prima di Natale, Olaf Scholz ha messo un annuncio per cercare un cameriere. Difficile trovarne uno qualificato, la paga offerta era di poco superiore ai tremila euro all'anno al lo ...