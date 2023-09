La Germania non è solida e nasconde il deficit

(Di mercoledì 6 settembre 2023) EUROPA. Inil debito nel 2022 è di 2.368 miliardi di euro, quello italiano è di 2.765 miliardi. A queste cifre ufficiali la Corte dei Conti tedesca ha obiettato che vi sono delle poste di debito che non figurano nel bilancio federale.

Nell'altro quarto di finale giocato in giornata ai Mondiali di basket a spuntarla solo all'ultimo secondo è stata la. Una squadra che forseavrà il talento delle avversarie ma è molto ...... soprattutto nei momenti di grande pressione, ditemere le responsabilità e di essere in grado ... Oggi dagli altri quarti di finale -Lettonia e Canada Slovenia - uscirà la seconda coppia, ...... Dolly è stato vittima di predazione da parte di un lupo in Bassa Sassonia,. Dolly era il ... Una mossa che, formalmentederiva dalla von der Leyen, ma che ha evidentemente un collegamento ...

Bundesbank: 'La Germania non è il malato d'Europa' Agenzia ANSA

Dalla Germania all’India fino agli USA, tra flashback e sequenze ambientate nel passato, Isabel ci guida, attraverso la stesura della sua nuova opera, alla scoperta dell’ineguaglianza sociale da una ...Microfilm è il primo dei quattro progetti avviati dalla Digital Library del Ministero della Cultura nell’ambito delle attività previste dal PNRR ...