La disperazione della top model Linda Evangelista | ho un piede nella fossa | ho un nuovo nodulo al seno

(Di mercoledì 6 settembre 2023) È considerata una delle topiconiche che hanno dominato le passerellemoda negli anni ‘80:, 58 anni, ha rivelato al “Wall Street Journal” che le è stato diagnosticato un cancro alnel 2018 e ha subito una doppia mastectomia. Ma, soprattutto, ha raccontato di aver scoperto un altroall’anno scorso. Di qui l’annuncio shock di: ha precisato che la sua prognosi è “buona ma non eccezionale”, aggiungendo che ha “un”. La famosa topha spiegato di aver fatto la chemioterapia e la radioterapia per il suo ultimo tumore. “Una volta tornato, c’è una possibilità. So di avere un ...

All'apice, la prosa di Heti non si raffredda per restituirci la crudezza dei fatti senza orpelli, ma anzi, diventa poetica. Il romanzo si trasforma in un'allegoria. Forse, quello ...... chi migra per ragioni climatiche, chi per sfuggire allaassoluta. Qui, invece, ho ... L'Africa è composta da 52 stati molto diversi tra loro e il 70 per centopopolazione sono giovani,...... ciclicamente, nella scelta del passo del Vangelo da leggere durante la messa: è il passoResurrezione di Gesù. Un confronto che si misura sulladel momento, come ricorda Battaglia,...

Funerali musicista ucciso a Napoli, la disperazione della mamma - Il ... Il Sole 24 ORE

(LaPresse) La disperazione di Daniela Maggio dopo i funerali nella Chiesa del Gesù nuovo a Napoli del figlio Giovanbattista Cutolo, il ...Era un gelido febbraio. Di ormai ventiquattro anni fa. Tra le sorde pareti del sanatorio londinese dentro cui era stata ricoverata, o forse meglio a dirsi reclusa, la drammaturga britannica Sarah Kane ...