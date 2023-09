La denuncia di Save the Children | “La scuola è una corsa ad ostacoli per gli alunni senza cittadinanza italiana”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Frequentano meno la materna e i divari si allargano alle superiori. Uno su tre non ha un pc, un quinto nemmeno una scrivania per studiare. Si tratta di oltre 800mila bambini e ragazze con background migratorio: “Sono italiani di fatto, ma non di diritto”. La ong lancia una...

Al via un nuovo anno scolastico, il primo dalla fine ufficiale dell'emergenza sanitaria da Covid - 19, che risente dell'impatto della crisi demografica. Rispetto a 7 anni fa, si contano quasi 71.000 ...Il tema dei divari educativi è all'ordine del giorno, anche dell'agenda politica. Ma nelle classi c'è un mondo che la politica ha dimenticato: sono i bambini nati in Italia da genitori stranieri che ......politiche capaci di far fiorire i talenti" " Gli studenti immigrati non beneficiano delle stesse opportunità dei loro coetanei italiani -Daniela Fatarella, Direttrice Generale dithe ...

La denuncia di Save the Children: “La scuola è una corsa ad ostacoli per gli alunni senza cittadinanza italia… la Repubblica

Frequentano meno la materna e i divari si allargano alle superiori. Uno su tre non ha un pc, un quinto nemmeno una scrivania per studiare. Si tratta di oltre ...La denuncia di Save the Children. In Nigeria il più alto numero di sfollati interni, seguita dalla Somalia. L'appello alla comunità internazionale: mantenere gli impegni ...