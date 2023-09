La Corte europea dei diritti ordina all' Italia di scarcerare due detenuti malati psichiatrici per curarli  

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) AGI - Ladeidell'uomo di Strasburgo hato al governono, pena una condanna per violazione dell'articolo 3 della Convenzione, di interrompere la carcerazione a San Vittore di duee di trovargli un posto in un luogo di cura perché 'non imputabili' in quanto sofferenti di gravi disturbi. I giudici hanno accolto nei giorni scorsi le richieste di ingiunzioni cautelari, in attesa di una decisione nel merito, avanzate dalle avvocate Antonella Calcaterra e Antonella Mascia insieme al giurista Davide Galliani. In passato laha già condannato più volte l'in situazioni analoghe per violazione del "divieto di trattamenti inumani o degradanti". Negli ultimi anni, i governi ...