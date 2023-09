La Cina vieta ai suoi funzionari di usare l' iPhone

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nuova stretta del governo di Pechino. Laha deciso dire aigovernativi l'uso dell'e di altri dispositivi di marca straniera per motivi di lavoro, estendendo il divieto anche alla possibilità di averli con sé quando ci si trova in ufficio. A riportarlo è il Wall Street Journal secondo il quale si tratta dell'ultimo passo della campagna cinese per provare a ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera e per migliorare la sicurezza informatica interna. FT

Un rischio per il successo di Apple inLa nuova direttiva si inserisce nel contesto di una campagna per limitare i flussi di informazioni sensibili al di fuori dei confini della. La mossa ...La mossa di Pechino potrebbe avere un effetto dissuasivo per i marchi stranieri in, inclusa Apple. Apple domina il mercato degli smartphone di fascia alta nel Paese e considera launo dei ...Laha deciso di vietare ai funzionari governativi l'uso dell'iPhone e di altri dispositivi di marca straniera per motivi di lavoro, impedendo anche di portarli in ufficio. La direttiva, scrive il ...

Per Apple la Cina è un mercato fondamentale, quasi un quinto delle sue entrate complessive nel 2022 provengono da Pechino ...L’iPhone vietato ai funzionari cinesi ... La mossa, tuttavia, potrebbe compromettere le vendite della casa di Cupertino in Cina dove Apple domina il mercato degli smartphone di fascia alta. La ...