La battuta di Castellitto su Adam Driver scatena la platea e tira in ballo Favino

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Pietroha presentato all'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia il suo secondo lungometraggio, Enea. La pellicola racconta la storia di una famiglia di Roma nord. "Enea è un film sul desiderio di sentirsi vivi, il bisogno che muove tutte le scelte di Enea è di sentire dentro di sé il movimento della vita. E se magari i ristoranti, il circolo sportivo, i posti che frequenta possono essere elitari, la vitalità non lo è, è incorruttibile", ha detto il giovane regista per affidare al pubblico il suo lavoro, che include anche il padre, Sergio. Nel corso di una conferenza stampa, Pietroha appunto speso due parole sulla decisione di coinvolgere il padre in questa sua nuova avventura cinematografica. In merito a questa scelta, il regista ha ammesso: "Ho provato in tutti i modi a non ...