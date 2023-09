La 41ª Festa della cipolla di Cannara è iniziata con il solito ‘assalto’ dei buongustai

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ogni sera spettacoli, musica e mercatini per le vie del borgo. Sabato 9 c’è il CantaNon sono nemmeno le 19 e il sole è ancora alto nel cielo. Nonostante ciò, intorno alla città diil traffico è già sostenuto e davanti agli ingressi degli stand gastronomici già si notano lunghe file diche attendono pazientemente che le cucine aprino nuovamente le danze e sfornino finalmente le loro specialità. Un’attesa, carica di desiderio e curiosità, tipica propriodiche, in questa sua 41esima edizione, ha preso il via martedì 5 settembre, con il sostegno del Gal Valle Umbra e Sibillini. D’altronde, sono un’attrattiva irresistibile per gli amantibuona cucina i circa 150 ...

E migliaia sono state le persone che si sono riversate nel borgo di Cannara in questo giorno inaugurale delladella cipolla che proseguirà fino a domenica 17 settembre con pausa lunedì 11. "I cannaresi sono cipollari per antonomasia " ricorda Roberto Damaschi, presidente dell'Entedella cipolla di Cannara " e probabilmente in tutta l'Umbria non c'è connotazione più stretta che a ...