La 18esima edizione di “Fungolandia” torna ad animare i borghi dell’Alta Val Brembana

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Si è da poco concluso il primo fine settimana di iniziative di “”, la rassegna di Altobrembo nata per valorizzare i funghi, preziosi prodotti del sottobosco, approfondirne le nozioni principali e presentare un territorio ricco di bellezze naturalistiche.ta ufficialmente lo scorso sabato 2 settembre con la, “” ha registrato fin dai primi due giorni di attività una grande partecipazione da parte del pubblico e si prepara a eguagliare i risultati ottenuti con i prossimi appuntamenti. I nove giorni di iniziative per grandi e piccini, immerse nella natura e neistoriciValle, hanno preso il via sabato 2 settembre con l’inaugurazione della “Mostra del fungo della Valle ...

Anna Magnani è la protagonista dell'immagine ufficiale della diciottesimadella Festa del Cinema di Roma. La manifestazione tornerà all'Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone', dal 18 al 29 ottobre 2023, sotto la direzione artistica di Paola Malanga, ...L'attrice e modella colombiana giudice di America's got talent ha indossato per il red carpet delladel programma una tuta zebrata bianco e nera con scollo all'americana e profonda ...Da presidente della giuria fin dal lontano 2007, Carolyn Smith sta per fare il suo ritorno sul palcoscenico dei giudici per ladel programma . Nel 2015 le è stato diagnosticato un ...

La Festa del Cinema di Roma 2023 ha presentato il primo poster ufficiale dell'evento, dedicato in particolare alla celebre diva Anna Magnani.L'attrice romana è l'icona ufficiale della manifestazione, dal 18 al 29 ottobre all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" ...