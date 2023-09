Kvaratskhelia fa paura | dalla Spagna sono sicuri | pronta la mossa

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Khvichafa davveroai suoi avversari ecerti: pronta una mossa tattica per provare a contenerlo. La sosta per le Nazionali darà modo a Rudi Garcìa di lavorare sugli aspetti che non hanno funzionato nel secondo tempo contro la Lazio. Il tecnico francese, inoltre, avrà la possibilità di lavorare a fondo sull’inserimento di Natan. Il sostituto designato di Kim Minjae, infatti, non ha ancora fatto il suo debutto in maglia azzurra. Garcìa, però, non potrà contare sulla rosa al completo. Per questa sosta Nazionali, infatti,ben 15 gli azzurri che hanno lasciato Castel Volturno. Tra questi, ovviamente, c’è anche l’MVP della scorsa Serie A, Khvicha. La mossa per provare ad arginare ...