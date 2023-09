Kuleba | ' Chi parla di nuovi confini o cessate il fuoco vuole aiutare Putin'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La pace è ancora lontana: "Chidi tracciare, di una pausa, di unilper risolvere la situazione, o non capisce come funziona cono, addirittura,aiutarlo".

La pace è ancora lontana: "parla di tracciare nuovi confini, di una pausa, di un cessate il fuoco per risolvere la ... Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, in un'intervista ...Per questo chiediamo aquotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo ... Alla vigilia, il capo dell'intelligence Kirill Budanov e il ministro degli esteriavevano ..."Nessuno - incalza- chiede: `Perché è così lenta´ Al contrario tutti sono concentrati `su ... E ancora, accusa il ministro, "seduto sul divano al caldo di uno studio si prende la libertà di ...

Come sta procedendo la controffensiva ucraina Secondo molti esperti di geopolitica e di Difesa le truppe di Kiev avanzano con difficoltà e con tempi troppo lunghi. C'è ...