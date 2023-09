Kevin Bacon e la dolce dedica a Kyra Sedgwick per l’anniversario di matrimonio

(Di mercoledì 6 settembre 2023)sono sposati da 35 anni, e proprio pochi giorni fa, il 4 settembre 2023, hanno festeggiato il loro anniversario di. Lo ha raccontato l’attore sul suo profilo Instagram, con un postto alla moglie. “35 anni sembrano passati in un battito di cuore #Anniversary” ha scritto. Ad accompagnare la, una foto dei due da giovani, in cuidà un bacio in fronte a, che guarda dritto nella fotocamera. E la risposta di lei non si fa attendere: “Era il 1987, sul set di Lemon Sky ho incontrato un uomo che si chiamava. Felici 35 anni amore mio”, scrive in un altro post la moglie, pubblicando una foto dei due insieme sul set del film di Jan Egleson, dove si sono ...

I matrimoni celebrati a Hollywood, si sa, rischiano di durare quanto un gatto in tangenziale, ed è per questo che casi come quello die Kyra Sedgwick ci riempiono di fiducia e di tenerezza. I due attori sono arrivati, infatti, a festeggiare 35 anni di matrimonio, scegliendo di condividere le prime foto che testimoniano l'...

Kevin Bacon e Kyra Sedgwick festeggiano 35 anni di matrimonio: «Sembrano un battito di cuore» Vanity Fair Italia

La coppia, sposata dal 1988, festeggia l'anniversario condividendo i momenti più intimi del loro incontro e della loro vita insieme ...In epoca di poliamore, casual dating e conscious uncoupling, è sempre più raro, soprattutto nel mondo delle celebrità di Hollywood, che arrivino esempi di longevità anche ancora ci facciano sperare ne ...