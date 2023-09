Kevin Bacon e la dolce dedica a Kyra Sedgwick per l’anniversario di matrimonio

ha celebrato i 35 anni di matrimonio con la moglie Kyra Sedgwick e i due si sono scambiati dei dolci messaggi sui ...I matrimoni celebrati a Hollywood, si sa, rischiano di durare quanto un gatto in tangenziale, ed è per questo che casi come quello die Kyra Sedgwick ci riempiono di fiducia e di tenerezza. I due attori sono arrivati, infatti, a festeggiare 35 anni di matrimonio, scegliendo di condividere le prime foto che testimoniano l'...(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305) L'uomo senza ombra Paura senza volto in un thriller coned Elisabeth Shue, dal regista di 'Basic Instinct'. Uno scienziato sperimenta su se ...

Kevin Bacon e Kyra Sedgwick festeggiano 35 anni di matrimonio: «Sembrano un battito di cuore» Vanity Fair Italia

Kevin Bacon è un famoso attore americano nato in particolare a Filadelfia l’8 luglio 1958. Stiamo parlando di uno dei più prolifici e talentuosi attori del mondo hollywoodiano che, nonostante non sia ...Sposati da 35 anni, i due sono ancora molto innamorati. Ecco il post che Kevin Bacon ha dedicato alla moglie, e la risposta di lei.